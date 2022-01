Traffico Roma del 11-01-2022 ore 13:30 (Di martedì 11 gennaio 2022) Luceverde Roma scorrevole la circolazione sul grande raccordo anulare sono bravi code lungo la carreggiata esterna all’altezza della famiglia è scorrevole il tratto Urbano della A24 Roma-teramo nei due sensi di marcia fino alle 14 di oggi in città sono possibili rallentamenti per una manifestazione in piazza Santi Apostoli devo venire invece dalle 15 alle 18 manifestazione in piazza del Campidoglio per il momento dei contagi scatta l’obbligo delle Green power ha portato per utilizzare i mezzi pubblici tutti i passeggeri a partire dai 12 anni di età su bus tram e metropolitane treni ad Alta Velocità treni ad Alta percorrenza treni regionali ma anche su navi aerei possono salire solo se muniti di Green pass per vaccino opere guarigione da covid le mascherine indossate dovranno essere quelli di tipo ffp2 per i dettagli di questa di notizie potete ... Leggi su romadailynews (Di martedì 11 gennaio 2022) Luceverdescorrevole la circolazione sul grande raccordo anulare sono bravi code lungo la carreggiata esterna all’altezza della famiglia è scorrevole il tratto Urbano della A24-teramo nei due sensi di marcia fino alle 14 di oggi in città sono possibili rallentamenti per una manifestazione in piazza Santi Apostoli devo venire invece dalle 15 alle 18 manifestazione in piazza del Campidoglio per il momento dei contagi scatta l’obbligo delle Green power ha portato per utilizzare i mezzi pubblici tutti i passeggeri a partire dai 12 anni di età su bus tram e metropolitane treni ad Alta Velocità treni ad Alta percorrenza treni regionali ma anche su navi aerei possono salire solo se muniti di Green pass per vaccino opere guarigione da covid le mascherine indossate dovranno essere quelli di tipo ffp2 per i dettagli di questa di notizie potete ...

