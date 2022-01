The Adam Project: Netflix svela la data di uscita del film con Ryan Reynolds e Mark Ruffalo (Di martedì 11 gennaio 2022) Ryan Reynolds e Mark Ruffalo protagonisti della commedia action fantascientifica di Shawn Levy The Adam Project, ecco quando il film arriverà su Netflix. Netflix ha finalmente svelato la data di uscita dell'atteso The Adam Project, commedia sci-fi nonché collaborazione più recente tra la star Ryan Reynolds e il regista di Free Guy Shawn Levy. Il debutto del film è previsto per venerdì 11 marzo. La star di Deadpool ha confermato via social media l'annuncio, descrivendo il progetto come "straziante, divertente e ricco di azione". In The Adam Project, Ryan ... Leggi su movieplayer (Di martedì 11 gennaio 2022)protagonisti della commedia action fantascientifica di Shawn Levy The, ecco quando ilarriverà suha finalmenteto ladidell'atteso The, commedia sci-fi nonché collaborazione più recente tra la stare il regista di Free Guy Shawn Levy. Il debutto delè previsto per venerdì 11 marzo. La star di Deadpool ha confermato via social media l'annuncio, descrivendo il progetto come "straziante, divertente e ricco di azione". In The...

