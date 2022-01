Sport in tv oggi (martedì 11 gennaio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming (Di martedì 11 gennaio 2022) Una giornata ricca di eventi da seguire quella di oggi, martedì 11 gennaio. Si comincerà dalle prime ore del mattino con il programma delle qualificazioni degli Australian Open 2022. Diversi azzurri in campo che cercheranno di conquistare l’accesso al tabellone principale. Tanto tennis poi coi numerosi tornei di avvicinamento allo Slam di Melbourne. Di scena poi la Dakar con la nona tappa: la Maratona del deserto è prossima alla stretta finale e lo spettacolo non mancherà di certo tra le dune dell’Arabia Saudita. Gli Sport invernali con la prima prova cronometrata di discesa maschile a Wengen (Svizzera), valida per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile, e lo slalom femminile a Schladming. In primo piano anche lo snowboard con la tappa del massimo circuito internazionale a Bad ... Leggi su oasport (Di martedì 11 gennaio 2022) Una giornata ricca dida seguire quella di11. Si comincerà dalle prime ore del mattino con ildelle qualificazioni degli Australian Open 2022. Diversi azzurri in campo che cercheranno di conquistare l’accesso al tabellone principale. Tanto tennis poi coi numerosi tornei di avvicinamento allo Slam di Melbourne. Di scena poi la Dakar con la nona tappa: la Maratona del deserto è prossima alla stretta finale e lo spettacolo non mancherà di certo tra le dune dell’Arabia Saudita. Gliinvernali con la prima prova cronometrata di discesa maschile a Wengen (Svizzera), valida per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile, e lo slalom femminile a Schladming. In primo piano anche lo snowboard con la tappa del massimo circuito internazionale a Bad ...

