Rob Van Dam: “Non ero totalmente a mio agio in WWE” (Di martedì 11 gennaio 2022) Negli ultimi due anni siamo stati, purtroppo, abituati a frequenti ondate di licenziamenti in WWE ed è stata la grande prova che nella federazione di Vince McMahon nessuno può dire di essere intoccabile. Proprio a riguardo si è espresso Rob Van Dam il quale di recente ha parlato ai microfoni del Cafe De Rene, podcast dell’ex superstar Renè Duprèe. Le parole di RVD Rob Van Dam ha svelato di non essere mai stato tranquillo in WWE a causa della grande incertezza che si percepisce alla corte di Vince McMahon: anche quando era il detentore di una cintura non era a suo agio ed era consapevole di non essere intoccabile perché sapeva che bastava poco per mettere tutto in discussione ed essere eventualmente licenziato. “Per alcuni motivi, non ero mai totalmente a mio agio in WWE. Le persone sono sempre stupite quando qualcuno ... Leggi su zonawrestling (Di martedì 11 gennaio 2022) Negli ultimi due anni siamo stati, purtroppo, abituati a frequenti ondate di licenziamenti in WWE ed è stata la grande prova che nella federazione di Vince McMahon nessuno può dire di essere intoccabile. Proprio a riguardo si è espresso Rob Van Dam il quale di recente ha parlato ai microfoni del Cafe De Rene, podcast dell’ex superstar Renè Duprèe. Le parole di RVD Rob Van Dam ha svelato di non essere mai stato tranquillo in WWE a causa della grande incertezza che si percepisce alla corte di Vince McMahon: anche quando era il detentore di una cintura non era a suoed era consapevole di non essere intoccabile perché sapeva che bastava poco per mettere tutto in discussione ed essere eventualmente licenziato. “Per alcuni motivi, non ero maia mioin WWE. Le persone sono sempre stupite quando qualcuno ...

