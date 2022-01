Raw 10.01.2022 Una nuova minaccia (Di martedì 11 gennaio 2022) Buongiorno amici di ZW e benvenuti a questo nuovo episodio di Monday Night Raw! Questa sera vivremo un match titolato tra gli RK-Bro e l’Alpha Academy, ma soprattutto ci avviciniamo al Royal Rumble PPV, evento che inizia a prendere sempre più corpo e promette scintille dall’inizio alla fine. PROMO: Brock Lesnar e Paul Heyman fanno il loro ingresso nonostante le recenti frizioni. Nel backstage Cedric Alexander e Shelton Benjamin cercano di riavvicinarsi a Lashley, ma questi dichiara di lavorare da solo e non vuole più alleati. Un euforico Lesnar viene interrotto immediatamente dall’ingresso dell’Almighty: quest’ultimo si dichiara onorato di essere sul ring con Lesnar, ma sa che per vent’anni, lui è scappato da Lashley. Lesnar gli risponde che ha passato gli ultimi vent’anni a vincere titoli e non aveva la più pallida idea di chi fosse Lashley a Day 1, dicendo inoltre che se si ... Leggi su zonawrestling (Di martedì 11 gennaio 2022) Buongiorno amici di ZW e benvenuti a questo nuovo episodio di Monday Night Raw! Questa sera vivremo un match titolato tra gli RK-Bro e l’Alpha Academy, ma soprattutto ci avviciniamo al Royal Rumble PPV, evento che inizia a prendere sempre più corpo e promette scintille dall’inizio alla fine. PROMO: Brock Lesnar e Paul Heyman fanno il loro ingresso nonostante le recenti frizioni. Nel backstage Cedric Alexander e Shelton Benjamin cercano di riavvicinarsi a Lashley, ma questi dichiara di lavorare da solo e non vuole più alleati. Un euforico Lesnar viene interrotto immediatamente dall’ingresso dell’Almighty: quest’ultimo si dichiara onorato di essere sul ring con Lesnar, ma sa che per vent’anni, lui è scappato da Lashley. Lesnar gli risponde che ha passato gli ultimi vent’anni a vincere titoli e non aveva la più pallida idea di chi fosse Lashley a Day 1, dicendo inoltre che se si ...

WWE_Ufficiale : Amicizie spezzate, match con importanti ripercussioni per Royal Rumble e molto altro in questo episodio di #WWERaw!… - MondoTV241 : WWE, risultati di Raw del 10-01-2022 #raw - TSOWrestling : #BigE si iscrive al #RoyalRumble match ma subisce una cocente sconfitta a #RAW #TSOW // #TSOS // #RAW - TSOWrestling : Un quick report per scoprire cosa è successo durante l'ultima puntata di #WWERAW #TSOW // #TSOS - TSOWrestling : Un Triple Treat al femminile, #TagTeamTitles in palio e molto altro a #WWERAW #TSOW // #TSOS -