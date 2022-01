Nvidia GeForce: arrivano i driver DLSS e Reflex per alcuni titoli (Di martedì 11 gennaio 2022) Il prossimo Game Ready driver di Nvidia è pronto, verrà rilasciato il 14 gennaio e include ottimizzazioni per God of War Nvidia rilascia nuovi driver per la famiglia GeForce, il driver supporterà anche Rainbow Six Extraction, che verrà lanciato il 20 gennaio con il DLSS insieme a Nvidia Reflex. Saranno supportati i titoli Hitman III, The Anacrusis, GRIT e Monster Hunter Rise, e l’aggiornamento porterà con sé anche il supporto per otto nuovi monitor di gioco compatibili con G-SYNC. Inoltre, una versione della scheda grafica GeForce RTX 3080 con 12 GB di memoria GDDR6X è disponibile presso i nostri partner GPU a partire da oggi, e arriva con il supporto dei driver disponibile tramite ... Leggi su tuttotek (Di martedì 11 gennaio 2022) Il prossimo Game Readydiè pronto, verrà rilasciato il 14 gennaio e include ottimizzazioni per God of Warrilascia nuoviper la famiglia, ilsupporterà anche Rainbow Six Extraction, che verrà lanciato il 20 gennaio con ilinsieme a. Saranno supportati iHitman III, The Anacrusis, GRIT e Monster Hunter Rise, e l’aggiornamento porterà con sé anche il supporto per otto nuovi monitor di gioco compatibili con G-SYNC. Inoltre, una versione della scheda graficaRTX 3080 con 12 GB di memoria GDDR6X è disponibile presso i nostri partner GPU a partire da oggi, e arriva con il supporto deidisponibile tramite ...

