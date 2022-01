Il dott. Canonico sicuro: l’ha detto su Osimhen (Di martedì 11 gennaio 2022) Raffaele Canonico, responsabile dello staff medico della SSC Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione Radio Goal dei tempi di recupero di Victor Osimhen e di Lorenzo Insigne. Di seguito quanto evidenziato: “Osimhen? Abbiamo effettuato la tac con 10 giorni di ritardo causa Covid. Abbiamo fatto il controllo con i due chirurghi con cui intervenimmo su Victor durante l’operazione dello scorso novembre. Il ragazzo sta molto bene, ci ha aiutato anche la sua razza, la sua origine. I ragazzi di colore hanno tempi di recupero tendenzialmente più rapidi rispetto alla razza caucasica. Da un punto di vista biologico-medico, il ragazzo sta molto bene. Siamo nei tempi di recupero previsti”. “Ovvio che parliamo di un atleta che ha avuto il Covid, non si è allenato per 12-15 giorni. C’è anche un discorso ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 11 gennaio 2022) Raffaele, responsabile dello staff medico della SSC Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione Radio Goal dei tempi di recupero di Victore di Lorenzo Insigne. Di seguito quanto evidenziato: “? Abbiamo effettuato la tac con 10 giorni di ritardo causa Covid. Abbiamo fatto il controllo con i due chirurghi con cui intervenimmo su Victor durante l’operazione dello scorso novembre. Il ragazzo sta molto bene, ci ha aiutato anche la sua razza, la sua origine. I ragazzi di colore hanno tempi di recupero tendenzialmente più rapidi rispetto alla razza caucasica. Da un punto di vista biologico-medico, il ragazzo sta molto bene. Siamo nei tempi di recupero previsti”. “Ovvio che parliamo di un atleta che ha avuto il Covid, non si è allenato per 12-15 giorni. C’è anche un discorso ...

