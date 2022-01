Gemelli hanno compleanni diversi perché nati a 15 minuti di distanza – lui nel 2021 e lei nel 2022 (Di martedì 11 gennaio 2022) Una coppia di Gemelli della California festeggerà il compleanno in giorni, mesi e perfino anni diversi: sono nati a 15 minuti di distanza la notte di capodanno. La notte del 31 dicembre, i genitori Fatima Madrigal e Robert Trujillo, di Greenfield, hanno dato il benvenuto al mondo al figlio Alfredo, nato alle 23:45. Dopo 15 minuti, allo scoccare della mezzanotte, è nata anche la sua gemella, Aylin, quando però era già il 1 gennaio. Aylin pesava 2 kg e 300 grammi, mentre Alfredo, un po’ più grosso, 2 kg e 700 g. La mamma Fatima ha detto: “È una cosa assurda per me sapere che sono Gemelli ma sono nati in giorni diversi,” come riportato dal post su Facebook del natividad Medical ... Leggi su it.newsner (Di martedì 11 gennaio 2022) Una coppia didella California festeggerà il compleanno in giorni, mesi e perfino anni: sonoa 15dila notte di capodanno. La notte del 31 dicembre, i genitori Fatima Madrigal e Robert Trujillo, di Greenfield,dato il benvenuto al mondo al figlio Alfredo, nato alle 23:45. Dopo 15, allo scoccare della mezzanotte, è nata anche la sua gemella, Aylin, quando però era già il 1 gennaio. Aylin pesava 2 kg e 300 grammi, mentre Alfredo, un po’ più grosso, 2 kg e 700 g. La mamma Fatima ha detto: “È una cosa assurda per me sapere che sonoma sonoin giorni,” come riportato dal post su Facebook delvidad Medical ...

