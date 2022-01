Fabrizio De Andrè, tra la letteratura e Genova (Di martedì 11 gennaio 2022) Il ventennio che abbraccia gli anni 70 e 80 è particolarmente fecondo per la canzone d’autore italiana. Fabrizio De Andrè è sicuramente uno dei più importanti testimoni di quell’epoca. Nato nella “città d’arme e di commerci”, grazie alle merci che arrivano a Genova via mare, riesce a conoscere ciò che accadeva in America negli anni 50. Così, il jazz, il rock’n’roll, la letteratura Beat di Jack Kerouack e Allen Ginsberg; insieme con i poeti e agli chansonniers della confinante Francia, diventano presto i suoi riferimenti artistici. La poetica delle canzoni di Fabrizio De Andrè Con l’inizio degli anni 60, De Andrè comincia a comporre canzoni. Tra le prime scritte c’è “La canzone di Marinella”, in cui si fa già vivo l’interesse per gli ultimi che lo accompagnerà ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 11 gennaio 2022) Il ventennio che abbraccia gli anni 70 e 80 è particolarmente fecondo per la canzone d’autore italiana.Deè sicuramente uno dei più importanti testimoni di quell’epoca. Nato nella “città d’arme e di commerci”, grazie alle merci che arrivano avia mare, riesce a conoscere ciò che accadeva in America negli anni 50. Così, il jazz, il rock’n’roll, laBeat di Jack Kerouack e Allen Ginsberg; insieme con i poeti e agli chansonniers della confinante Francia, diventano presto i suoi riferimenti artistici. La poetica delle canzoni diDeCon l’inizio degli anni 60, Decomincia a comporre canzoni. Tra le prime scritte c’è “La canzone di Marinella”, in cui si fa già vivo l’interesse per gli ultimi che lo accompagnerà ...

