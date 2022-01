David Sassoli, dalla sua “Cronaca in diretta” in onda al pomeriggio alla gag con Fiorello (e Mike Bongiorno) (Di martedì 11 gennaio 2022) È morto nella notte il presidente del Parlamento europeo David Sassoli. Una carriera politica iniziata nel 2009, preceduta da un lungo percorso tra giornali e televisione. È il piccolo schermo a consacrare la sua carriera, a renderlo noto al grande pubblico. Garbo e istuzionalità accompagnano una carriera televisiva che prende il via nel 1992, anno in cui conclude l’esperienza sul cartaceo e fa il suo ingresso in Rai. E’ tra gli inviati del Tg3, si occupa soprattutto di Cronaca ma segue con attenzione anche gli avvenimenti legati alla Mafia, gli anni intensi di Tangentopoli e prende parte alle inchieste sulle stragi italiani di quegli anni. Inviato sempre più in vista, un volto che diventa riconoscibile. Partecipa a due programmi di Michele Santoro (“Il rosso e il nero” e “Tempo reale“) e debutta nel 1996 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 11 gennaio 2022) È morto nella notte il presidente del Parlamento europeo. Una carriera politica iniziata nel 2009, preceduta da un lungo percorso tra giornali e televisione. È il piccolo schermo a consacrare la sua carriera, a renderlo noto al grande pubblico. Garbo e istuzionalità accompagnano una carriera televisiva che prende il via nel 1992, anno in cui conclude l’esperienza sul cartaceo e fa il suo ingresso in Rai. E’ tra gli inviati del Tg3, si occupa soprattutto dima segue con attenzione anche gli avvenimenti legatiMafia, gli anni intensi di Tangentopoli e prende parte alle inchieste sulle stragi italiani di quegli anni. Inviato sempre più in vista, un volto che diventa riconoscibile. Partecipa a due programmi di Michele Santoro (“Il rosso e il nero” e “Tempo reale“) e debutta nel 1996 ...

Advertising

vonderleyen : Sono profondamente rattristata dalla morte di un grande europeo e italiano. David Sassoli è stato un giornalista a… - PaoloGentiloni : David #Sassoli ci ha lasciato. Una notizia terribile per tutti noi in Italia e in Europa. Ricorderemo la tua figura… - Agenzia_Ansa : Morto David Sassoli, il presidente del Parlamento europeo #ANSA - Andy37820905 : RT @RaiUno: Ci ha lasciato, nella notte, David Sassoli, Presidente del Parlamento europeo: 'La sua scomparsa mi addolora profondamente' le… - OgnianZlatev : RT @EU_Commission: Le bandiere dell'UE sono abbassate a mezz'asta in memoria di David Sassoli, stimato presidente del Parlamento europeo, a… -