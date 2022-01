Calcio: Sousa, 'allenare il Flamengo opportunità che non potevo perdere' (Di martedì 11 gennaio 2022) Rio de Janeiro, 11 gen. (Adnkronos) - L'allenatore portoghese Paulo Sousa ha descritto la sua decisione di unirsi al Flamengo come "un'occasione da non perdere", in riferimento al suo inizio ufficialmente del suo mandato alla guida del club di Rio de Janeiro. Sousa ha affrontato i media per la prima volta da quando ha lasciato la nazionale polacca per accettare un contratto biennale con il Flamengo. "E' un'opportunità che non sempre compare nella vita di un allenatore, quella di guidare un club grande come il Flamengo", ha detto il 51enne tecnico. "Voglio vedere la squadra ben collegata con i tifosi... e sentirci più uniti che mai. Apprezzo l'affetto dimostrato in diversi modi". Sousa sostituisce Renato Portaluppi, esonerato in seguito alla sconfitta ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 11 gennaio 2022) Rio de Janeiro, 11 gen. (Adnkronos) - L'allenatore portoghese Pauloha descritto la sua decisione di unirsi alcome "un'occasione da non", in riferimento al suo inizio ufficialmente del suo mandato alla guida del club di Rio de Janeiro.ha affrontato i media per la prima volta da quando ha lasciato la nazionale polacca per accettare un contratto biennale con il. "E' un'che non sempre compare nella vita di un allenatore, quella di guidare un club grande come il", ha detto il 51enne tecnico. "Voglio vedere la squadra ben collegata con i tifosi... e sentirci più uniti che mai. Apprezzo l'affetto dimostrato in diversi modi".sostituisce Renato Portaluppi, esonerato in seguito alla sconfitta ...

