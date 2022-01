Bacoli comune riciclone | a dicembre raccolta differenziata all’87% +10% rispetto al 2020

Leggi su ildenaro

(Di martedì 11 gennaio 2022) Record di. Con l’87% raggiunto ascorso, ilFlegreo si attesta tra i più ricicloni d’Italia e tra i primi in Campania tra quelli con popolazione superiore ai 25mila abitanti. Il dato è in aumento di dieci punti percentuali se paragonato allo stesso mese del. Un risultato frutto dell’impegno dei cittadini, delle famiglie, dei lavoratori e di una serie di azioni che stanno migliorando la qualità dellaeffettuata dalla comunità bacolese. A partire dalla decisione, in vigore dal primoscorso, di prelevare ladell’inogni 15 giorni per le utenze domestiche e ogni venerdì per le attività commerciali; dalla campagna di ...