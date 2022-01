Advertising

StudioConti : Auto: Fiom, nel 2021 raddoppiata la cassa integrazione - fiomnet : ???? #SafetyCAR #Auto: #Fiom, nel 2021 raddoppiata la cassa integrazione Parte campagna Safety Car, un piano per gar… - _pablomov : @fiomnet @repubblica @cgilnazionale @collettiva_news @fiomromalazio @NapoliFiom @FiomFirenze @FiomCampania… - gpellarin84 : RT @Italiano_4ever: @fiomnet @repubblica @cgilnazionale @collettiva_news @fiomromalazio @NapoliFiom @FiomFirenze @FiomCampania @FiomMilano… - BungaBu72537413 : @fiomnet @repubblica @cgilnazionale @collettiva_news @fiomromalazio @NapoliFiom @FiomFirenze @FiomCampania… -

Ultime Notizie dalla rete : Auto Fiom

Agenzia ANSA

"Con lo sblocco dei licenziamenti - spiegano Michele De Palma segretario nazionalee responsabile automotive e Simone Marinelli, coordinatore nazionale automotive per la- l'indotto ...' Come RsuVillanova d'Albenga e SegreteriaSavona pensiamo che sia quanto mai necessario ...posts Redazione Articoli correlati Cronaca Economia Diecimila biglietti a 10 euro peral ...Negli stabilimenti automotive le ore di cassa integrazione nel 2021 sono raddoppiate, arrivando a fine novembre a quasi 60 milioni. (ANSA) ...Il sindacato chiede al governo un piano straordinario con investimenti e formazione per sostenere la transizione elettrica ...