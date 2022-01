Allegri “L'Inter è la squadra più forte del campionato” (Di martedì 11 gennaio 2022) TORINO (ITALPRESS) – “Bonucci è recuperato ed è a disposizione, anche se non è in grado di giocare una partita per Intero. Danilo forse torna la prossima settimana, altrimenti dopo la sosta. Domani gioca Perin in porta perchè Szczesny si è vaccinato per ultimo e arriverà allo stadio all'ultimo momento, senza Green Pass. Dybala è da valutare”. Lo ha detto il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, alla vigilia della finale di Supercoppa a San Siro contro l'Inter. “Domani è una partita a parte, contro la squadra più forte del campionato e in fiducia – ha aggiunto in conferenza stampa il mister bianconero – Qualunque risultato venga fuori non deve intaccare il cammino intrapreso. Chiesa? Dispiace ma è giovane e farà ancora una grande carriera, anche se ci avrebbe dato tanto in questa ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 11 gennaio 2022) TORINO (ITALPRESS) – “Bonucci è recuperato ed è a disposizione, anche se non è in grado di giocare una partita pero. Danilo forse torna la prossima settimana, altrimenti dopo la sosta. Domani gioca Perin in porta perchè Szczesny si è vaccinato per ultimo e arriverà allo stadio all'ultimo momento, senza Green Pass. Dybala è da valutare”. Lo ha detto il tecnico della Juventus, Massimiliano, alla vigilia della finale di Supercoppa a San Siro contro l'. “Domani è una partita a parte, contro lapiùdele in fiducia – ha aggiunto in conferenza stampa il mister bianconero – Qualunque risultato venga fuori non deve intaccare il cammino intrapreso. Chiesa? Dispiace ma è giovane e farà ancora una grande carriera, anche se ci avrebbe dato tanto in questa ...

