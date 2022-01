Ultime Notizie Roma del 10-01-2022 ore 16:10 (Di lunedì 10 gennaio 2022) Romadailynews radiogiornale può pomeriggio dalla redazione in studio Giulia Ferrigno emergenza covid Walter Ricciardi consulente del Ministero della Salute presidente della federazione mondiale di sanità pubblica commenta la media dell’ultima settimana di 150 200 mila casi sono numeri sicuramente ti spiega credo che sfonderà il muro dei 300000 più piccolo l’abbiamo ancora raggiunta chiarito l’esperto lo si può raggiungere solo se in qualche modo ci si attrezza le misure Stanno entrando in vigore ma non sono Secondo me è sufficiente arriva dietro per capire l’abbigliamento il picco che continuerà ad essere spostato nel tempo probabilmente a fine gennaio inizio febbraio difficile dire quali numeri rischiamo però se prevale omicron ha spiegato c’è un raddoppio dei casi ogni 3-4 giorni nei primi 10 giorni di gennaio abbiamo avuto più di un milione di Cadice statura doppio ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 10 gennaio 2022)dailynews radiogiornale può pomeriggio dalla redazione in studio Giulia Ferrigno emergenza covid Walter Ricciardi consulente del Ministero della Salute presidente della federazione mondiale di sanità pubblica commenta la media dell’ultima settimana di 150 200 mila casi sono numeri sicuramente ti spiega credo che sfonderà il muro dei 300000 più piccolo l’abbiamo ancora raggiunta chiarito l’esperto lo si può raggiungere solo se in qualche modo ci si attrezza le misure Stanno entrando in vigore ma non sono Secondo me è sufficiente arriva dietro per capire l’abbigliamento il picco che continuerà ad essere spostato nel tempo probabilmente a fine gennaio inizio febbraio difficile dire quali numeri rischiamo però se prevale omicron ha spiegato c’è un raddoppio dei casi ogni 3-4 giorni nei primi 10 giorni di gennaio abbiamo avuto più di un milione di Cadice statura doppio ...

Advertising

Corriere : L’allarme del Gimbe: «A questo ritmo la prossima settimana in Italia avremo 3 milioni di positivi» - Agenzia_Ansa : Il premier Draghi terrà lunedì una conferenza stampa, che servirà per illustrare il pacchetto di misure messe in ca… - Corriere : Bassetti: «Con Omicron possibile immunità di gregge, la Gran Bretagna è al traguardo» - dimeo_s : Flash = Scuola, Tar sospende ordinanza Regione Campania - andreaturco79 : RT @cronachedibirra: Un riassunto delle ultime notizie birrarie: ecco quanto accaduto durante le festività -