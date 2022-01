Slalom di Schladming | programma delle gare

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Domani, martedi 11 gennsio, la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2021-2022 si sposta dalla Slovenia e si scende lodi, in Austria.di: dove vedere la gara Domani vedremo la prima manche alle ore 18.00, mentre la seconda scatterà alle ore 20.45. La gara sarà trasmessa in diretta da Raisport e Eurosport. La copertura in streaming sarà garantita da discovery+ e Eurosport Player, mentre RaiPlay garantirà le dirette. Anche su DAZN, SkyGO e NOW si potrà seguire il Circo Bianco in streaming. CdM Sci Alpino 2022: il calendario completoZauchensee 2021:COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2022 Martedì 11 gennaio Ore 18.00 prima manche ...

Senza dubbio tutto sembra apparecchiato per l'ennesimo duello ad altissima quota tra Petra Vlhova e Mikaela Shiffrin, con 5 successi su 6 slalom disputati. Il programma, gli orari e la diretta tv dello slalom femminile di Schladming 2022, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. Sulla mitica 'Planai' (ma senza pubblico) la slovacca ha un ampio vantaggio su Mikaela Shiffrin. Attese protagoniste pure Wendy Holdener e Michelle Gisin. La Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2021-2022 non accenna a fermarsi e prosegue nel suo calendario fittissimo prima di trasferirsi in Cina in vista dei Giochi Olimpici di Pechino.