Le maglie strette dei colossi (Di martedì 11 gennaio 2022) «Fake it ‘til you make it» è il motto delle startup della Silicon Valley. Il miraggio della distruzione creativa che Schumpeter aveva teorizzato sembrerebbe tipico del capitalismo californiano, eppure qualcosa non va secondo le previsioni. È questo il punto di partenza condivisibile del libro di Thomas Ramge e Viktor Mayer-Schönberger, Fuori i dati! (Egea, pp. 147, euro 17). Lo sviluppo dell’economia digitale si è tradotto in una stasi dello sviluppo, sia in termini di aumento ridotto della produttività, sia rispetto … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 11 gennaio 2022) «Fake it ‘til you make it» è il motto delle startup della Silicon Valley. Il miraggio della distruzione creativa che Schumpeter aveva teorizzato sembrerebbe tipico del capitalismo californiano, eppure qualcosa non va secondo le previsioni. È questo il punto di partenza condivisibile del libro di Thomas Ramge e Viktor Mayer-Schönberger, Fuori i dati! (Egea, pp. 147, euro 17). Lo sviluppo dell’economia digitale si è tradotto in una stasi dello sviluppo, sia in termini di aumento ridotto della produttività, sia rispetto … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

Consulenza_Agr : Maglie ancora più strette per la #deducibilità delle #spese di #vitto e #alloggio ?? Ecco il contenuto della recent… - filiritorti : Puoi essere un pensiero che attraversa maglie larghe. Puoi essere un pensiero che rimane incastrato, in maglie strette strette. - Workdayfall132 : @cartonimorti La roba da uomo e da donna hanno tagli diversi, le maglie da uomo sono più larghe perché gli uomini h… - MatteoLgt : @LuiNardi @ivorobertocarbo @lupogrigio111 Si vede che il virus Covid 19 è più minuscolo di quello dell’influenza (c… - Cciemmee : “Il lavoro non si porta a casa” ma come si fa quando si ha a che fare con persone e non con oggetti? Come si fa qu… -

Ultime Notizie dalla rete : maglie strette Donazioni Covid, quei milioni finiti su un binario morto (10/01/2022) Una condizione di incertezza che non aiuta certo le donazioni, evitabile se queste fossero passate per le strette maglie degli enti del Terzo settore. Nonostante le evidenti lacune, Vita ha provato a ...

Mother/Android: recensione dello sci - fi distopico distribuito su Netflix La narrazione si concentra soprattutto sul rapporto tra Georgia e Sam , un rapporto che stringe in maglie strette l'espandersi di un racconto che rimane così forse un po' statico. Probabilmente anche ...

Le maglie strette dei colossi | il manifesto Il Manifesto Maldini su Pobega: «La nostra intenzione è tenercelo stretto» Gli mancava ancora qualcosina e questo qualcosina va solamente con le partite, non potevamo promettergli di giocare così tanto come sta facendo col Torino. È un ragazzo nostro e ce lo teniamo stretto» ...

Milan, Maldini: "Pobega ha dimostrato di poter stare con noi, ce lo teniamo stretto" Gli mancava ancora qualcosina e questo qualcosina va solamente con le partite, non potevamo promettergli di giocare così tanto come sta facendo col Torino. Sappiamo il valore della storia nostra e dei ...

Una condizione di incertezza che non aiuta certo le donazioni, evitabile se queste fossero passate per ledegli enti del Terzo settore. Nonostante le evidenti lacune, Vita ha provato a ...La narrazione si concentra soprattutto sul rapporto tra Georgia e Sam , un rapporto che stringe inl'espandersi di un racconto che rimane così forse un po' statico. Probabilmente anche ...Gli mancava ancora qualcosina e questo qualcosina va solamente con le partite, non potevamo promettergli di giocare così tanto come sta facendo col Torino. È un ragazzo nostro e ce lo teniamo stretto» ...Gli mancava ancora qualcosina e questo qualcosina va solamente con le partite, non potevamo promettergli di giocare così tanto come sta facendo col Torino. Sappiamo il valore della storia nostra e dei ...