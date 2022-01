La morte di Bob Saget sconvolge Josh Radnor di How I Met Your Mother (Di lunedì 10 gennaio 2022) La morte di Bob Saget ha sconvolto il pubblico, i colleghi e tra questi anche Josh Radnor, il protagonista di How I Met Your Mother. In molti si sono ritrovati sui social per dire addio all’attore morto domenica all’età di 65 anni in una stanza d’albergo a Orlando in Florida. Al momento non sono chiare le cause del decesso ma le prime parole del dipartimento dello sceriffo locale hanno spazzato via l’idea che all’interno della stanza ci fossero tracce di droghe, almeno secondo un primo sopralluogo. Agli esponenti dello star system accorsi in massa a ricordare l’attore, ci ha pensato anche Josh Radnor di How I Met Your Mother proprio perché l’attore e cabarettista aveva prestato la voce al Ted Mosby del futuro ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 10 gennaio 2022) Ladi Bobha sconvolto il pubblico, i colleghi e tra questi anche, il protagonista di How I Met. In molti si sono ritrovati sui social per dire addio all’attore morto domenica all’età di 65 anni in una stanza d’albergo a Orlando in Florida. Al momento non sono chiare le cause del decesso ma le prime parole del dipartimento dello sceriffo locale hanno spazzato via l’idea che all’interno della stanza ci fossero tracce di droghe, almeno secondo un primo sopralluogo. Agli esponenti dello star system accorsi in massa a ricordare l’attore, ci ha pensato anchedi How I Metproprio perché l’attore e cabarettista aveva prestato la voce al Ted Mosby del futuro ...

