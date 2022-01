Italia, ecco quando scatta il lockdown e dove (Di lunedì 10 gennaio 2022) Nessuno, ufficialmente, ha usato al Governo l’espressione “lockdown per non vaccinati”, eppure è di questo che in molti casi si tratta. La linea dura dell’Esecutivo di Draghi contro i no vax, dopo l’obbligo vaccinale per gli over 50, si è tradotta di fatto in un irrigidimento delle restrizioni (in zona gialla, arancione e rossa) per tutti coloro i quali sono sprovvisti del cd. Green pass rafforzato, ovvero i non vaccinati. Regole in zona arancione, gialla e bianca: quali le restrizioni per i non vaccinati Attualmente l’Italia è tutta in zona gialla e bianca ad eccezione di alcuni comuni in arancione e rossa), anche se ci sono alcune regioni a cui potrebbe essere presto assegnata una fascia di rischio maggiore. Con l’estensione del nuovo super green pass, Governo e Ministero della Salute hanno diramato un elenco con tutte le attività consentite ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 10 gennaio 2022) Nessuno, ufficialmente, ha usato al Governo l’espressione “per non vaccinati”, eppure è di questo che in molti casi si tratta. La linea dura dell’Esecutivo di Draghi contro i no vax, dopo l’obbligo vaccinale per gli over 50, si è tradotta di fatto in un irrigidimento delle restrizioni (in zona gialla, arancione e rossa) per tutti coloro i quali sono sprovvisti del cd. Green pass rafforzato, ovvero i non vaccinati. Regole in zona arancione, gialla e bianca: quali le restrizioni per i non vaccinati Attualmente l’è tutta in zona gialla e bianca ad eccezione di alcuni comuni in arancione e rossa), anche se ci sono alcune regioni a cui potrebbe essere presto assegnata una fascia di rischio maggiore. Con l’estensione del nuovo super green pass, Governo e Ministero della Salute hanno diramato un elenco con tutte le attività consentite ...

