Incendio nell’ex Veronelli di Caronno | allarme per l’odore acre

Leggi su ilnotiziario

(Di lunedì 10 gennaio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color, questo pomeriggio, nei fabbricati dismessi dell’ex aziendain via Trieste aPertusella. Le fiamme sono scaturite, per ragioni ancora non note, alle 14.50 al secondo piano dell’edificio che si affaccia sulla strada, a pochi passi dalle torri incompiute. Dato l’, sono intervenuti cinque automezzi dei vigili del fuoco, che hanno avviato le tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.