Guarda i 17 punti di Klay Thompson all'esordio contro i Cavs (Di lunedì 10 gennaio 2022) Era il ritorno più atteso di inizio anno e Klay Thompson non ha deluso le aspettative: ecco i suoi 17 punti in Golden State Warriors - Cleveland Cavaliers Leggi su video.gazzetta (Di lunedì 10 gennaio 2022) Era il ritorno più atteso di inizio anno enon ha deluso le aspettative: ecco i suoi 17in Golden State Warriors - Cleveland Cavaliers

Advertising

Eposmail : @lu_ci_azzurre @tomasomontanari Guarda che il due di briscola 'conta' perché acchiappa pure l'asso di seme diverso… - FrancescoITA333 : @LenziEleonora @intuslegens Punti di vista. Ma giudicare uno che si diverte a impennare non la designa come persona… - AlexGobbo81 : Ma guarda un po'. Segnare un gol in più degli avversari anche se ne subisci 3 porta in classifica 3 punti, cioè 2 i… - ErnestoZevola : @pisto_gol Guarda che coincidenza...stanno succedendo le stesse cose successe nel duello Juve Napoli dove 91 punti… - r_campix : @PollyGalli @pisto_gol Fai il serio, prendi i tre punti ma non arrampicarti sui vetri e guarda l'azione nel complesso. -

Ultime Notizie dalla rete : Guarda punti Guarda i 17 punti di Klay Thompson all'esordio contro i Cavs Era il ritorno più atteso di inizio anno e Klay Thompson non ha deluso le aspettative: ecco i suoi 17 punti in Golden State Warriors - Cleveland Cavaliers

L'onda dell'inflazione preoccupa gli Usa ma non l'Ue ... dopo le prime tre sedute molto positive, con Milano che ha superato i 28 mila punti per la prima ... Una "scusa" per prendere profitto? Ma se si guarda a quanto pubblicato dal Wall Street Journal e ...

Sport italiano nel 2022, 10 punti di domanda per 10 discipline, sapremo rinnovare i fasti dello scorso anno? Blitz quotidiano GUARDA: Ja Morant di Chris Leese blocca l’inseguimento pazzo contro gli armadietti Getty Images Ora siamo tutti ben consapevoli della folle capacità atletica che possiede il playmaker dei Memphis Grizzlys, Ja Morant. Ha tirato delle schiacciate ...

Il Cagliari resta a guardare CAGLIARI. Alla fine la Lega A ha dovuto alzare bandiera bianca. La partita tra Cagliari e Bologna che si sarebbe dovuta giocare oggi (14,30) alla Unipol Domus, non verrà disputata. La decisione del Ta ...

Era il ritorno più atteso di inizio anno e Klay Thompson non ha deluso le aspettative: ecco i suoi 17in Golden State Warriors - Cleveland Cavaliers... dopo le prime tre sedute molto positive, con Milano che ha superato i 28 milaper la prima ... Una "scusa" per prendere profitto? Ma se sia quanto pubblicato dal Wall Street Journal e ...Getty Images Ora siamo tutti ben consapevoli della folle capacità atletica che possiede il playmaker dei Memphis Grizzlys, Ja Morant. Ha tirato delle schiacciate ...CAGLIARI. Alla fine la Lega A ha dovuto alzare bandiera bianca. La partita tra Cagliari e Bologna che si sarebbe dovuta giocare oggi (14,30) alla Unipol Domus, non verrà disputata. La decisione del Ta ...