Golden Globe 2022: Sorrentino non ce la fa. Tutti i vincitori (Di lunedì 10 gennaio 2022) Nella notte si è svolta la premiazione Golden Globe 2022 a dir poco sottotono. Passa quasi in sordina la premiazione di quelli che vengono considerati i premi preludio degli oscar Oscar. Nessuna star era presente alla cerimonia dei Golden Globe 2022. Lo scorso anno era stata denunciata la mancanza di diversity all'interno della Hollywood Foreign Press Association, l'ente che assegna le statuette e nessuno attore ha voluto esserci. Inoltre, causa situazione attuale dei contagi, la cerimonia è avvenuta senza diretta tv con annunci solo via social. Tra le sorprese il fil, " Il potere del can"e di Jane Campion che ha battuto nella categoria drama "Belfast" di Kenneth Branagh. Successo per l'ultima pellicola di Steven Spielberg, "West Side Story" che porta a casa cena le statuette per la ...

