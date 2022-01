Gf Vip | le previsioni di Sophie Codegoni su Delia Duran | ' La prossima a entrare sarà lei e ci proverà con Alessandro'

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Vip previsioni

Leggo.it

...Alex non hai una moglie con la quale andare a cena? A pranzo? Stare sul divano a vedere un film? Soleil piange e alle 20.53 hai già scritto un post che nemmeno può vedere? O vivi collegato al Gf? ...Curioso di sapere come andrà il 2022? Leggi ledi: Branko Paolo Fox Simon & the Stars ... Oroscopo Da Ambra Angiolini a Diego Abatantuono, questi 5hanno in comune u[...] Caparbietà e ...Sophie Codegoni ci ha visto giusto. I concorrenti del Grande Fratello Vip non sanno ancora che Delia Duran sarà la prossima concorrente della sesta edizione eppure la giovane ...La moglie di Alex Belli, Delia Duran, sarà la prossima concorrente della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Dopo l'amicizia artistica tra Alex Belli e Soleil Sorge, la sudamericana è pronta a par ...