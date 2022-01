Draghi affonda sui no vax ma svicola su Colle e governo

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Il premier in conferenza stampa accusa i non vaccinati: "Sono la causa della gran parte dei problemi. Gli over 50 rischiano di più". Ma non risponde sulla corsa Quirinale

Advertising

alessandrodelch : Green Pass, Meluzzi affonda contro Draghi: 'Ha mentito causando una strage. ' - Bett1b : RT @Aury61052646: @ImolaOggi Corri corri che la barca affonda - dopiot : RT @Aury61052646: @ImolaOggi Corri corri che la barca affonda - Latrinaeuropa : RT @Aury61052646: @ImolaOggi Corri corri che la barca affonda - Alessia_ing : RT @Aury61052646: @ImolaOggi Corri corri che la barca affonda -

Ultime Notizie dalla rete : Draghi affonda

il Giornale

Pfizer "Vaccino Covid contro Omicron pronto a marzo"/ Ema: via esame pillola Paxlovid La scuola è fondamentale e va tutelata ,nel confermare l'inizio dell'anno scolastico oggi: " la ...... "Penso chedebba andare avanti a fare quello che sta facendo, non può abbandonare a lavori in corso". Il segretario leghista nonil colpo, ma con le sue parole sembra quasi evocare un'...Diretta conferenza stampa Draghi, video streaming (con Speranza, Bianchi, Cts): nuove regole anti-Covid. Scuola, obbligo vaccino, Quirinale ...Il premier in conferenza stampa accusa i non vaccinati: "Sono la causa della gran parte dei problemi. Gli over 50 rischiano di più". Ma non risponde sulla corsa Quirinale ...