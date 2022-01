David Sassoli ricoverato, grave complicanza al sistema immunitario (Di lunedì 10 gennaio 2022) Il presidente del Parlamento europeo David Sassoli è ricoverato dal 26 dicembre in una struttura ospedaliera italiana. Lo riferisce il portavoce, spiegando che il ricovero si è reso necessario “per il sopraggiungere di una grave complicanza dovuta a una disfunzione del sistema immunitario”. Sassoli ha pertanto cancellato tutti gli impegni ufficiali. A settembre Sassoli era stato ricoverato per una polmonite. Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 10 gennaio 2022) Il presidente del Parlamento europeodal 26 dicembre in una struttura ospedaliera italiana. Lo riferisce il portavoce, spiegando che il ricovero si è reso necessario “per il sopraggiungere di unadovuta a una disfunzione del”.ha pertanto cancellato tutti gli impegni ufficiali. A settembreera statoper una polmonite.

