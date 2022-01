Conte si rimangia il boicottaggio | M5S torna sulle reti Rai

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 10 gennaio 2022) “Crediamo che sia questo il momento decisivo per proporre una riforma che declini al futuro l’azione della Rai, rendendola appetibile e al passo con le sfide tecnologiche e culturali che i tempi ci impongono. Per queste stesse ragioni, abbiamo deciso di sospendere l’assenza simbolica dalle testate del servizio pubblico radiotelevisivo sulla quale avevamo collegialmente convenuto lo scorso 17 novembre”. Così il leader M5s Giuseppe. Il Movimento sospende così la decisione di non apparire piùtelevisive Rai dopo le nomine per le direzioni dei telegiornali del servizio pubblico.