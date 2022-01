Conduttore brasiliano sviene in diretta | secondo i No vax è colpa del vaccino | ma i medici lo escludono

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Circola un video che riprende lo svenimento indi un, Rafael Silva di Tv Alterosa, sfruttato dagli ambienti No vax per sostenere un collegamento con la terza dose delanti Covid-19, ricevuta il 28 dicembre 2021: «Stroncato indurante il Tg: Poi si scopre che aveva appena fatto la 3 dose» citano i diversi post Facebook che condividono le immagini del. Dal Brasile, contrariamente a quanto sostenuto dai contestatori del, la causa risulta essere un’altra. Per chi ha fretta Rafael Silva si era vaccinato con la terza dose il 28 dicembre 2021. Il fattaccio è avvenuto il 3 gennaio. Rafael Silva venne ricoverato in terapia intensiva. L’emittente televisiva annuncia il veloce recupero e, rispondendo ai No ...

Ultime Notizie dalla rete : Conduttore brasiliano

Circola un video che riprende lo svenimento in diretta di un, Rafael Silva di Tv Alterosa , sfruttato dagli ambienti No vax per sostenere un collegamento con la terza dose del vaccino anti Covid - 19 , ricevuta il 28 dicembre 2021 : "...