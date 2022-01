Cakes! Una dolce prova di equilibrio – La Recensione (Di lunedì 10 gennaio 2022) Il titolo già la dice lunga, e in Cakes, parliamo appunto di Torte!! Questo dolcissimo gioco per tutta la famiglia, è edito da Little Rock Games, che ha esportato anche da noi in Italia, questo Party Game spagnolo, che in patria ha vinto il premio come Miglior Gioco dell’anno nel 2021! Ideato da Juan Carlos Ruiz e Illustrato da Natalia Romero, Cakes! è il gioco perfetto per grandi e piccini, essendo giocabile dai 5 anni in su; si può giocare dai 2 ai 4 giocatori e basterà impostare un timer a 15 minuti per conoscere il vincitore della partita. Entriamo nella Pasticceria dello Chef Zuccherino… Cakes! l’interno della scatola – photocredits: Little Rock GamesAll’interno della Scatola troverete: 40 Carte rotonde Glassa 80 carte piegate Pan di Spagna 4 Carte Rotonde piatto 40 cubetti colorati 19 carte Ordine 1 carta rotonda Campanello 1 ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 10 gennaio 2022) Il titolo già la dice lunga, e in Cakes, parliamo appunto di Torte!! Questo dolcissimo gioco per tutta la famiglia, è edito da Little Rock Games, che ha esportato anche da noi in Italia, questo Party Game spagnolo, che in patria ha vinto il premio come Miglior Gioco dell’anno nel 2021! Ideato da Juan Carlos Ruiz e Illustrato da Natalia Romero,è il gioco perfetto per grandi e piccini, essendo giocabile dai 5 anni in su; si può giocare dai 2 ai 4 giocatori e basterà impostare un timer a 15 minuti per conoscere il vincitore della partita. Entriamo nella Pasticceria dello Chef Zuccherino…l’interno della scatola – photocredits: Little Rock GamesAll’interno della Scatola troverete: 40 Carte rotonde Glassa 80 carte piegate Pan di Spagna 4 Carte Rotonde piatto 40 cubetti colorati 19 carte Ordine 1 carta rotonda Campanello 1 ...

Advertising

pjmxadp : @koochelita JAJSJSJSJS almorcé una coca hot cakes, saludable ?? - hulkiepooh : RT @spaccamilcollo: non ci sono abbastanza froggie cakes per dimostrarti tutte le cose belle che meriti e quanto sei una persona meraviglio… - spaccamilcollo : non ci sono abbastanza froggie cakes per dimostrarti tutte le cose belle che meriti e quanto sei una persona meravi… -