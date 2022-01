2 nuovi casi positivi all’interno dell’Udinese Calcio

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Udinesecomunica che, all’esito ditest molecolari effettuati questa mattina, oltre ad un ulteriore membro dello staff, è risultato positivo al Covid-19 un giocatore che ha preso parte alla gara disputatasi ieri contro l’Atalanta.Il Club ha immediatamente attivato tutti i protocolli previsti dalle normative in vigore ed ha informato le autorità sanitarie competenti della riscontratatà di uno degli elementi scesi ieri in campo alla Dacia Arena.I membri del gruppo squadra attualmentee in isolamento sono, cosi, tredici (nove calciatori più quattro componenti dello staff).

Advertising

TgLa7 : ??#Covid, #Francia: 296.097 nuovi casi in 24 ore?? - you_trend : ?? #Coronavirus: ecco il grafico che mostra l'andamento di nuovi casi, ricoveri in terapia intensiva e decessi rispe… - repubblica : Coronavirus, il bollettino del 10 gennaio: 101.762 nuovi casi e 227 decessi - Mediagol : Coronavirus Italia, il bollettino del 10 gennaio: 101.762 nuovi casi, 227 i decessi - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Brusaferro: 'Rapida impennata nel numero dei nuovi casi di Covid nelle ultime settimane. C'è una fortissima circolazione… -

Ultime Notizie dalla rete : nuovi casi

In questi primi giorni dell'anno la Spagna sta viaggiando a una media di 124.000giornalieri (erano 26.000 un mese fa); al tempo stesso i morti per Covid quotidiani sono 76 , poco più dei ...Nel momento peggiore della pandemia, a maggio scorso, l'India, che conta circa 1,3 miliardi di abitanti, registrava più di 400.000giornalieri e 400 decessi al giorno. Questa volta, il ...Il grosso quantitativo verrà spedito domani in tutta la giornata mentre un nuovo carico è già atteso per mercoledì ...LIGURIA - Sono 2.204 i nuovi positivi al Covid-19 in Liguria a fronte di 3.263 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 6.277 tamponi antigenici rapidi. Al momen ...