Viabilità Roma Regione Lazio del 09-01-2022 ore 13 | 30

(Di domenica 9 gennaio 2022)DEL 9 GENNAIOORE 13.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA SULLA A1 FIRENZE-, CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA PONZANONO E ATTIGLIANO, IN DIREZIONE FIRENZE ANDIAMO SULLA CASSIA RALLENTAMENTI TRA SUTRI E CAPRANICA, NEI DUE SENSI DI MARCIA CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST, IN DIREIZONE CENTRO ORA IL METEO DIRAMATA L’ALLERTA GIALLA PER NEVE DALLA PROTEZIONE CIVILE DELDA QUESTA MATTINA E PER LE SUCCESSIVE 24-36 ORE SONO PREVISTE NEVICATE INTORNO AI 400-600 METRI, IN PARTICOLARE SUI SETTORI PIU’ ORIENTALI DELLAINTANTO E’ SEGNALATA PIOGGIA SU DIVERSI TRATTI AUTOSTRALI, MA VEDIAMO NEL ...