Udinese 2 Atalanta 6

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA SERIE A UDINESE-ATALANTA CONFERMATA DOMANI ALLE 16.30 TORINO-FIORENTINA SPOSTATA A LUNEDI ALLE 17.00 #SkySport #SkySerieA #SerieA - SuperSportBlitz : #SerieA – HT Scores: Napoli 1-0 Sampdoria Udinese 0-3 Atalanta #SSFootball - SkySport : UDINESE-ATALANTA 2-6 Risultato finale ? ? #Pasalic (’17) ? #Muriel (22’) ? #Malinovsky (43’) ? #Molina (’59) ?… - sportli26181512 : Udinese-Atalanta, le pagelle: De Maio, partita da 4. Pezzella titolare non per caso: 7: Udinese-Atalanta, le pagell… - MaratonaFutebol : #SerieA resultados: Veneza 0-3 Milan Empoli 1-5 Sassuolo Udinese 2-6 Atalanta Napoli 1-0 Sampdoria Roma 3-4 Juvent… -

Ultime Notizie dalla rete : Udinese Atalanta

... Milan 48, Inter** 46, Napoli 43,* 41, Juventus 38, Fiorentina** 32, Lazio* 32, Roma 32, Sassuolo 28, Empoli 28, Bologna** 27, Hellas Verona* 27, Torino** 25,** 19, Sampdoria 20, ...... Milan 48, Inter** 46, Napoli 43,* 41, Juventus 38, Fiorentina** 32, Lazio* 32, Roma 32, Sassuolo 28, Empoli 28, Bologna** 27, Hellas Verona* 27, Torino** 25,** 19, Sampdoria 20, ...AllOlimpico i bianconeri battono i giallorossi 4-3 dopo essere andata sotto 3-1. Al Ferraris successo meritato per la formazione di Hugeux. Il Napoli batte di misura la Samp, il Milan stende il Venezi ...In classifica la Dea conserva il quarto posto con 41 punti, mentre i friulani sono 14esimi a quota 20Udine, 9 gen. - Tutto facile per l'Atalanta che si impone in trasferta con un tennistico 6-2 all’Ud ...