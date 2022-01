Traffico Roma del 09-01-2022 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 9 gennaio 2022) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione coda per un incidente sulla A1Napoli tra Ferentino e Colleferro in direzione della capitale per un altro incidente file sullaFiumicino verso il centro a partire da viale Parco de’ Medici fino a via della Magliana sempre per un incidente ancora qualche disagio in via Casilina dove si rallenta all’altezza del raccordo in uscita daalle 18:30 è in programma all’Olimpico la partitaJuventus modifiche alla circolazione nella zona del Foro Italico con divieto di transito in via dei Monti della Farnesina possibili disagi per ilnelle fasi di afflusso e deflusso degli spettatori chiudiamo con un’anticipazione da domani lunedì 10 gennaio in programma i lavori con chiusura notturna da Corso di Francia a viale ...