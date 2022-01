Si perde sulle colline di Giovi | minorenne salvato dai Vigili del Fuoco

(Di domenica 9 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno- Sabato sera, un ragazzo,, sidi. Intervengono idelche, con perizia ed esperienza, riescono a rintracciarlo ed a recuperarlo nonostante l’oscurità. Di seguito il resoconto dei Caschi Rossi: “L’area indicata della scomparsa era ricompresa traMontena eAltimari. Zona abitualmente frequentata dai cinghiali. Con il buoi non abbiamo potuto utilizzare il nostro reparto aereo. Per velocizzare i soccorsi la nostra centrale operativa ha allora concentrato sul posto le squadre del comando provinciale e di Giffoni, con il supporto dei reparti speciali speleo alpino fluviali. Sforzo che ha dato i suoi frutti: il 17enne è stato individuato, ...

