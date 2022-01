Petagna: «Gol acrobatico? Qualcuno mi dice che ero ridicolo, ma ci ha fatto vincere» (Di domenica 9 gennaio 2022) An crea Petagna, autore del gol che ha portato alla vittoria del Napoli sulla Sampdoria, ha parlato ai microfoni di Dazn «Sono contento, oggi dovevamo fare tre punti perché non vincevamo da tre partite in casa. Sono contento per il gol ma più per il risultato» Spalletti ti ha stimolato «Chiaramente quando non giochi tanto perdi un po’ di certezze, poi con il gol cambia tutto» Il gol? «È venuto d’istinto e lo devo rivedere, Qualcuno mi dice che ero ridicolo, ma ci ha fatto vincere» Cosa ti aspetti ora? «Ora tornerà Victor ovviamente e io cercherò di ritagliarmi il mio spazio e credo di aver dato sempre il massimo» Quando hai saputo di Insigne «Lorenzo è il nostro capitano, ha fatto una scelta di vita e sono contento di lui, ma adesso ci deve dare una mano perché è ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 9 gennaio 2022) An crea, autore del gol che ha portato alla vittoria del Napoli sulla Sampdoria, ha parlato ai microfoni di Dazn «Sono contento, oggi dovevamo fare tre punti perché non vincevamo da tre partite in casa. Sono contento per il gol ma più per il risultato» Spalletti ti ha stimolato «Chiaramente quando non giochi tanto perdi un po’ di certezze, poi con il gol cambia tutto» Il gol? «È venuto d’istinto e lo devo rivedere,miche ero, ma ci ha» Cosa ti aspetti ora? «Ora tornerà Victor ovviamente e io cercherò di ritagliarmi il mio spazio e credo di aver dato sempre il massimo» Quando hai saputo di Insigne «Lorenzo è il nostro capitano, hauna scelta di vita e sono contento di lui, ma adesso ci deve dare una mano perché è ...

