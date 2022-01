Paradiso delle Signore shock: la soap ha rischiato la chiusura (Di domenica 9 gennaio 2022) Vediamo bene insieme che cosa sta succedendo nell’amatissima soap opera del Paradiso delle Signore, dove tutti sono rimasti stupiti. Come sappiamo la soap opera che segue le vicende che ruotano attorno al grande magazzino di moda milanese è molto amata e seguita. E’ infatti giunta alla sua sesta edizione, e le vicende ormai si intrecciano L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di domenica 9 gennaio 2022) Vediamo bene insieme che cosa sta succedendo nell’amatissimaopera del, dove tutti sono rimasti stupiti. Come sappiamo laopera che segue le vicende che ruotano attorno al grande magazzino di moda milanese è molto amata e seguita. E’ infatti giunta alla sua sesta edizione, e le vicende ormai si intrecciano L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

hayrspam : RT @ireneduvaI: Precisa come un bacio mai dato o un orologio che rintocca, i cantautori dicono che l'importante non è quante volte cadi ma… - parnassiusmaze : RT @ireneduvaI: Precisa come un bacio mai dato o un orologio che rintocca, i cantautori dicono che l'importante non è quante volte cadi ma… - AIDENSPVM : RT @ireneduvaI: Precisa come un bacio mai dato o un orologio che rintocca, i cantautori dicono che l'importante non è quante volte cadi ma… - rivespam : RT @ireneduvaI: Precisa come un bacio mai dato o un orologio che rintocca, i cantautori dicono che l'importante non è quante volte cadi ma… - ADM_assdemxmi : RT @feltrinellied: Una delle autrici contemporanee più amate tornerà in libreria giovedì prossimo con il suo nuovo romanzo 'Verso il paradi… -