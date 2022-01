LIVE Sci alpino, Slalom Kranjska Gora 2022 in DIRETTA: Holdener per il primo successo! La neve tiene, bene Nullmeyer (Di domenica 9 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLO Slalom DI ADELBODEN ALLE 10.30 E 13.30 13.12: Fatica nella seconda parte di gara la tedesca Duerr che si inserisce in seconda posizione a 23 centesimi da Swenn Larsson. Ora Shiffrin 13.12: Duerr all’intermedio ha un vantaggio di 23 centesimi 13.10: Inforca subito dopo l’intermedio la austriaca Liensberger. Ora Duerr, quarta nella prima manche 13.10: Liensberger all’intermedio ha 13 centesimi di ritardo 13.09: Precisa, dinamica e velocissima la svedese Swenn Larsson che mette da parte una prima manche non brillantissima e va al comando con 59 centesimi di vantaggio su Bucik. Miglior tempo della seconda manche per la scandinava. Ora Liensberger 13.09: Swenn Larsson all’intermedio ha 46 centesimi di vantaggio 13.08: In ritardo di linea, ... Leggi su oasport (Di domenica 9 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLODI ADELBODEN ALLE 10.30 E 13.30 13.12: Fatica nella seconda parte di gara la tedesca Duerr che si inserisce in seconda posizione a 23 centesimi da Swenn Larsson. Ora Shiffrin 13.12: Duerr all’intermedio ha un vantaggio di 23 centesimi 13.10: Inforca subito dopo l’intermedio la austriaca Liensberger. Ora Duerr, quarta nella prima manche 13.10: Liensberger all’intermedio ha 13 centesimi di ritardo 13.09: Precisa, dinamica e velocissima la svedese Swenn Larsson che mette da parte una prima manche non brillantissima e va al comando con 59 centesimi di vantaggio su Bucik. Miglior tempo della seconda manche per la scandinava. Ora Liensberger 13.09: Swenn Larsson all’intermedio ha 46 centesimi di vantaggio 13.08: In ritardo di linea, ...

