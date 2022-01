LIVE Dakar 2022, tappa di oggi Riyadh-Al Dawadimi in DIRETTA: tra le moto al comando Nacho Cornejo, attardato Danilo Petrucci (Di domenica 9 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 08.55 moto – Il vincitore della tappa 5, Danilo Petrucci, si è infortunato al gomito poco dopo l’inizio della tappa 6. L’italiano è stato il 42° motociclista a partire questa mattina. L’ex pilota della motoGP è passato al km 121 al 30° posto, ad oltre sette minuti di distanza da Nacho Cornejo, primo. 08.15 QUAD – Il brasiliano Marcel Medeiros ha superato il primo intermedio con 40 secondi di vantaggio su Sébastien Souday e 54 su un altro francese, Alexandre Giroud. Pablo Copetti perde già 1?15? dopo 40 km. 07.30 moto – Joan Barreda sembra aver superato l’infortunio alla spalla. Lo spagnolo ha superato il secondo intermedio cronometrico (km 77) ... Leggi su oasport (Di domenica 9 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA08.55– Il vincitore della5,, si è infortunato al gomito poco dopo l’inizio della6. L’italiano è stato il 42°ciclista a partire questa mattina. L’ex pilota dellaGP è passato al km 121 al 30° posto, ad oltre sette minuti di distanza da, primo. 08.15 QUAD – Il brasiliano Marcel Medeiros ha superato il primo intermedio con 40 secondi di vantaggio su Sébastien Souday e 54 su un altro francese, Alexandre Giroud. Pablo Copetti perde già 1?15? dopo 40 km. 07.30– Joan Barreda sembra aver superato l’infortunio alla spalla. Lo spagnolo ha superato il secondo intermedio cronometrico (km 77) ...

