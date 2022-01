Intelligenza artificiale scopre corpo celeste che oscura la sua stella: TIC 400799224 (Di domenica 9 gennaio 2022) La fotocamera del Transiting Exoplanet Servey Satellite (TESS) ha inviato sulla Terra dati su oltre un miliardo di corpi celesti non identificati. Ora uno strumento computazionale dotato di Intelligenza artificiale ha scoperto fra questi corpi un misterioso oggetto polveroso orbitante dal comportamento luminoso assai strano. Gli astronomi lo hanno chiamato TIC 400799224. Di cosa si tratta? Un misterioso corpo celeste scoperto dal TESS (Pixabay) – curiosauro.itL’Intelligenza artificiale e il misterioso oggetto polveroso orbitante Il Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) è stato lanciato nel 2018 con l’obiettivo di scoprire nuovi esopianeti attorno alle stelle più vicine al Sole. Finora si è comportato bene: ha trovato almeno 172 esopianeti, le cui strutture sono ... Leggi su curiosauro (Di domenica 9 gennaio 2022) La fotocamera del Transiting Exoplanet Servey Satellite (TESS) ha inviato sulla Terra dati su oltre un miliardo di corpi celesti non identificati. Ora uno strumento computazionale dotato diha scoperto fra questi corpi un misterioso oggetto polveroso orbitante dal comportamento luminoso assai strano. Gli astronomi lo hanno chiamato TIC. Di cosa si tratta? Un misteriososcoperto dal TESS (Pixabay) – curiosauro.itL’e il misterioso oggetto polveroso orbitante Il Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) è stato lanciato nel 2018 con l’obiettivo di scoprire nuovi esopianeti attorno alle stelle più vicine al Sole. Finora si è comportato bene: ha trovato almeno 172 esopianeti, le cui strutture sono ...

