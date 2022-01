Infortunio Insigne | arriva il comunicato ufficiale del club!

(Di domenica 9 gennaio 2022) Dopo aver annunciato l’ufficialità del suo trasferimento al Toronto, nel match di oggi contro la Sampdoria Lorenzoè stato costretto a fermarsi per via di un. Ancora legato al Napoli fino al prossimo luglio, l’attaccante azzurro ha dovuto abbandonare il campo al minuto 24 di gioco, lasciando in emergenza una squadra già decimata dal Covid. LA PRIMA DIAGNOSI Èta poco fa la prima diagnosisulle condizioni del numero 24, vittima, come si legge, di un risentimento muscolare., Napoli, Serie AQuesto ilemanato dal club: “Lorenzo, sostituito durante il primo tempo del match contro la Sampdoria, ha accusato un risentimento muscolare alla coscia destra.Le condizioni del capitano azzurro saranno ...

Accolto con applausi Lorenzo Insigne, che dal 1° luglio sarà un nuovo giocatore del Toronto. Il numero 24 azzurro, sostituito per infortunio alla mezzora, è stato incitato dal poco pubblico presente. Insigne, costretto a uscire per un problema muscolare, esce tra gli applausi del pubblico. Napoli, 9 gen. – "Sono contento per la squadra, si viene da un momento particolare dove in casa abbiamo lasciato tanti punti e non potevamo fallire. Quando te ne vai..." Dopo le tre sconfitte di fine 2021, il Napoli batte la Sampdoria con gol di Petagna in una partita senza particolari sofferenze. Petagna ha regalato al Napoli la prima vittoria del 2022.