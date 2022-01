Highlights e gol Udinese-Atalanta 2-6, Serie A 2021/2022 (VIDEO) (Di domenica 9 gennaio 2022) Il VIDEO con gli Highlights e i gol di Udinese-Atalanta 2-5, match valido per la ventunesima giornata di Serie A 2021/2022. Alla Dacia Arena scontro in dubbio fino all’ultimo ma che la Lega ha deciso di confermare regolarmente in calendario. Gol e spettacolo, visto che la sblocca Pasalic e raddoppia Muriel prima del tris di Malinovskyi. Nella ripresa i friulani accorciano con un autogol di Djimsiti, poi però ancora Muriel per il poker, infine Beto, Maehle e Pessina per fissarla sul definitivo 2-6. Di seguito le immagini salienti della partita. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 9 gennaio 2022) Ilcon glie i gol di2-5, match valido per la ventunesima giornata di. Alla Dacia Arena scontro in dubbio fino all’ultimo ma che la Lega ha deciso di confermare regolarmente in calendario. Gol e spettacolo, visto che la sblocca Pasalic e raddoppia Muriel prima del tris di Malinovskyi. Nella ripresa i friulani accorciano con un autogol di Djimsiti, poi però ancora Muriel per il poker, infine Beto, Maehle e Pessina per fissarla sul definitivo 2-6. Di seguito le immagini salienti della partita. SportFace.

