Genoa-Spezia, le formazioni ufficiali: subito un nuovo acquisto in campo per i rossoblu (Di domenica 9 gennaio 2022) Le formazioni ufficiali di Genoa-SpeziaGenoa – Sirigu; Ostigard, Bani, Vasquez; Cambiaso, Melegoni, Badelj, Sturaro, Fares; Ekuban, Destro.Spezia – Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou;... Leggi su ilpallonegonfiato (Di domenica 9 gennaio 2022) Ledi– Sirigu; Ostigard, Bani, Vasquez; Cambiaso, Melegoni, Badelj, Sturaro, Fares; Ekuban, Destro.– Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou;...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA GENOA ANDRIY SHEVCHENKO DEBOLMENTE POSITIVO AL COVID-19 L'ucraino non sarà in panchina contro lo Spezia… - RaiSport : ? #Shevchenko di nuovo positivo, in isolamento Era tornato negativo giovedì. A guidare la squadra contro lo… - DAZN_IT : La situazione per la 20ª di #SerieATIM Bologna-Inter ? Samp-Cagliari ? Spezia-Verona ? Lazio-Empoli ? Sassuolo-Gen… - DeportesMZTV : ???????? #MexicanosEnEuropa ????????? Domingo #SerieA J21 ?? ??11:30am ??? Stadio Comunale LF ???? Genoa vs Spezia ?? - FiorentinaUno : Genoa-Spezia, le formazioni ufficiali del derby ligure -