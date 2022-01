Genoa-Spezia, le formazioni: le scelte di Shevchenko e Thiago Motta (Di domenica 9 gennaio 2022) Le formazioni. Sheva lancia dal primo minuto il neo arrivato Ostigaard, mentre rimane ancora fuori il capitano Criscito. Cambiaso e Fares sulle fasce, Destro ed Ekuban in avanti. Badelj in regia, Melegoni e Sturaro ai suoi lati. Nello Spezia, invece, spazio a Manaj e Verde in attacco, Gyasi ancora da esterno. Bastoni e Maggiore mezzali. Genoa Criscito formazioniGenoa (3-5-2): Sirigu, Ostigaard, Bani, Vasquez, Cambiaso, Melegoni, Badelj, Sturaro, Fares, Destro, Ekuban Spezia (3-5-2): Provedel, Amian, Erlic, Nikolau, Reca, Maggiore, Kiwior, Bastoni, Gyasi, Manaj, Verde Matteo Brignone Leggi su rompipallone (Di domenica 9 gennaio 2022) Le. Sheva lancia dal primo minuto il neo arrivato Ostigaard, mentre rimane ancora fuori il capitano Criscito. Cambiaso e Fares sulle fasce, Destro ed Ekuban in avanti. Badelj in regia, Melegoni e Sturaro ai suoi lati. Nello, invece, spazio a Manaj e Verde in attacco, Gyasi ancora da esterno. Bastoni e Maggiore mezzali.Criscito(3-5-2): Sirigu, Ostigaard, Bani, Vasquez, Cambiaso, Melegoni, Badelj, Sturaro, Fares, Destro, Ekuban(3-5-2): Provedel, Amian, Erlic, Nikolau, Reca, Maggiore, Kiwior, Bastoni, Gyasi, Manaj, Verde Matteo Brignone

