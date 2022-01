“È una strage” Intrappolati nelle auto da una tempesta di neve | 44 morti | 10 sono bambini

(Di domenica 9 gennaio 2022) È una. Il Pakistan conta le vittime, salite ad almeno 44 con 41 feriti, a causa delle tempeste die di gelo che siabbattute su diverse regioni negli ultimi giorni. Le notizie diramate dal ministero dell’Internodrammatiche. Almeno 22 persone, tra cui 10morte assiderate all’interno delle loromobili. La tormenta li ha bloccati mentre si trovavano in strada. Il Primo Ministro, Imran Ahmed Niazi Khan, parla in un tweet di ieri mattina, 8 gennaio 2022, di nevicate senza precedenti. Ma anche di persone che si mettono in viaggio senza informarsi prima sulle condizioni meteo e di impreparazione da parte delle amministrazioni locali. Nella zona di Murree, una località turistica a 70 chilometri dalla capitale del Pakistan, Islamabad, ...

Advertising

Pontifex_it : I magi sfidano Erode. Ci insegnano che abbiamo bisogno di una fede coraggiosa che non abbia paura di sfidare le log… - enpaonlus : Morta la tartaruga marina Hope, aveva ingoiato l'amo del pescatore. Sono 250.000 all'anno le vittime della pesca ne… - enpaonlus : È Matteo D'Errico il falconiere più richiesto d'Italia: 'Libero io Roma da piccioni, gabbiani e cinghiali'… - EmilianoSilv74 : RT @rej_panta: Green pass, Alessandro Meluzzi implacabile contro Mario Draghi: 'Ha mentito causando una strage' - HodajahL : RT @rej_panta: Green pass, Alessandro Meluzzi implacabile contro Mario Draghi: 'Ha mentito causando una strage' -

Ultime Notizie dalla rete : una strage

Micromega

Fra le vittime, almeno 22, compresi 10 bambini , sono morte assiderate nelle loro automobil i, bloccate in strada dalla neve, che ha congestionato la cittadina di Murree,località di montagna ...I soccorritori hanno ipotizzato che il crollo possa essere stato causato datromba d'aria. Potrebbero esserci anche vittime, secondo alcuni media brasiliani.Islamabad, 9 gennaio 2022 - Almeno 44 morti e almeno 41 feriti per le bufere di neve e per il gelo in Pakistan. Un tragico bilancio che si è drammaticamente aggravato con il passare delle ore. Fra le ...Una parete di roccia è crollata, colpendo almeno tre barche che trasportavano turisti, nei canyon della regione di Escarpas do Lago, nella zona di Capitólio nello Stato brasiliano ...