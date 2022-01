WTA Adelaide 2022: Barty sconfigge Swiatek e vola in finale. A sfidarla per il titolo ci sarà Elena Rybakina (Di sabato 8 gennaio 2022) Si sono da poco concluse le semifinali femminili del WTA 500 di Adelaide. Dopo due partite abbastanza rapide, si è dunque delineata la finale del torneo australiano. A lottare per il titolo saranno Elena Rybakina e Ashleigh Barty. Nel primo match del giorno arriva la vittoria di Rybakina. La kazaka ha la meglio sulla giapponese Misaki Doi (n.105 al mondo) per 6-4 6-3 dopo un’ora e 25 minuti di gioco. Tutto abbastanza semplice per la testa di serie numero 7 che, dopo un inizio difficile, è salita di livello e ha agguantato la sua ottava finale in carriera (finora solo 2 quelle vinte). Nella seconda semifinale, invece, trionfa facilmente la numero 1 al mondo Barty. La padrona di casa non va praticamente mai in affanno ... Leggi su oasport (Di sabato 8 gennaio 2022) Si sono da poco concluse le semifinali femminili del WTA 500 di. Dopo due partite abbastanza rapide, si è dunque delineata ladel torneo australiano. A lottare per ilsarannoe Ashleigh. Nel primo match del giorno arriva la vittoria di. La kazaka ha la meglio sulla giapponese Misaki Doi (n.105 al mondo) per 6-4 6-3 dopo un’ora e 25 minuti di gioco. Tutto abbastanza semplice per la testa di serie numero 7 che, dopo un inizio difficile, è salita di livello e ha agguantato la sua ottavain carriera (finora solo 2 quelle vinte). Nella seconda semi, invece, trionfa facilmente la numero 1 al mondo. La padrona di casa non va praticamente mai in affanno ...

