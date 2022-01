Viabilità Roma Regione Lazio del 08-01-2022 ore 16:30 (Di sabato 8 gennaio 2022) Viabilità DELL’ 8 GENNAIO 2022 ORE 13:20 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. APRIAMO CON LA Viabilità SULL’AUTOSTRADA A1 Roma-NAPOLI, DOVE UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA MAGLIANO SABINA E ORTE IN DIREZIONE FIRENZE. SEMPRE SULL’AUTOSTRADA A1, TRAFFICO BLOCCATO PER UN SECONDO INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI FIANO RomaNO SEMPRE VERSO FIRENZE. PERMANGONO RALLENTAMENTI SULLA VIA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA, E, AVANTI, TRA LA GIUSTINIANA E VIA DI GROTTAROSSA NELLE DUE DIREZIONI; RALLENTAMENTI ANCHE SULLA NOMENTANA IN PROSSIMITÀ DEL CENTRO ABITATO DI TOR LUPARA; SULLA PRENESTINA SI PROCEDE A RILENTO TRA VIA PONTE DI NONA E VIA DELL’ACQUA VERGINE NELLE DUE DIREZIONI; SI RALLENTA INOLTRE SULLA VIA CASILINA TRA ... Leggi su romadailynews (Di sabato 8 gennaio 2022)DELL’ 8 GENNAIOORE 13:20 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. APRIAMO CON LASULL’AUTOSTRADA A1-NAPOLI, DOVE UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA MAGLIANO SABINA E ORTE IN DIREZIONE FIRENZE. SEMPRE SULL’AUTOSTRADA A1, TRAFFICO BLOCCATO PER UN SECONDO INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI FIANONO SEMPRE VERSO FIRENZE. PERMANGONO RALLENTAMENTI SULLA VIA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA, E, AVANTI, TRA LA GIUSTINIANA E VIA DI GROTTAROSSA NELLE DUE DIREZIONI; RALLENTAMENTI ANCHE SULLA NOMENTANA IN PROSSIMITÀ DEL CENTRO ABITATO DI TOR LUPARA; SULLA PRENESTINA SI PROCEDE A RILENTO TRA VIA PONTE DI NONA E VIA DELL’ACQUA VERGINE NELLE DUE DIREZIONI; SI RALLENTA INOLTRE SULLA VIA CASILINA TRA ...

