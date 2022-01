Ultime Notizie Roma del 08-01-2022 ore 14:10 (Di sabato 8 gennaio 2022) Romadailynews radiogiornale ancora Ben ritrovati in ascolto un buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale Nuovo appuntamento con l’informazione il tennista numero uno al mondo Novak Djokovic stato esentato dalla vaccinazione anti covid ha contratto il virus dicembre secondo quanto affermato dai suoi avvocati non documento depositato in tribunale a Boom data del primo test positivo è stata registrata il 16 dicembre 2021 spiegato il tuo obiettivo quello di ribaltare l’annullamento del visto per entrare in Australia è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale da in vigore l’ultimo Decreto Legge anti covid contenente anche obbligo vaccinale per gli over 50 conseguente divieto d’accesso luoghi di lavoro senza supergreen passi in queste fasce d’età salgono intanto a 15 le regioni in giallo da lunedì lo saranno anche Toscana Emilia Romagna e ... Leggi su romadailynews (Di sabato 8 gennaio 2022)dailynews radiogiornale ancora Ben ritrovati in ascolto un buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale Nuovo appuntamento con l’informazione il tennista numero uno al mondo Novak Djokovic stato esentato dalla vaccinazione anti covid ha contratto il virus dicembre secondo quanto affermato dai suoi avvocati non documento depositato in tribunale a Boom data del primo test positivo è stata registrata il 16 dicembre 2021 spiegato il tuo obiettivo quello di ribaltare l’annullamento del visto per entrare in Australia è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale da in vigore l’ultimo Decreto Legge anti covid contenente anche obbligo vaccinale per gli over 50 conseguente divieto d’accesso luoghi di lavoro senza supergreen passi in queste fasce d’età salgono intanto a 15 le regioni in giallo da lunedì lo saranno anche Toscana Emiliagna e ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Il premier Draghi terrà lunedì una conferenza stampa, che servirà per illustrare il pacchetto di misure messe in ca… - Corriere : Bassetti: «Con Omicron possibile immunità di gregge, la Gran Bretagna è al traguardo» - Agenzia_Ansa : Nuovo record di positivi in Italia. Oggi sono 144.243 i casi di Covid individuati nelle ultime 24 ore. Ieri erano s… - lukealb : Riflessioni a latere del delitto Resinovich a Trieste (200.000 ab.). Il corpo ritrovato a tre chilometri e mezzo da… - simospank : RT @GavinoSanna1967: Tutte notizie main stream ultime 24h: - In Africa nessuna strage; - Europa est quella messa meglio; - Virostar superva… -