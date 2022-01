Supercoppa Inter Juve: la decisione ufficiale sui tifosi (Di sabato 8 gennaio 2022) Inter Juve Supercoppa, è ufficiale: la decisione della Lega sul numero di spettatori che potranno accedere a San Siro Nel pomeriggio di oggi la Lega Serie A ha deciso di portare a 5000 gli spettatori negli impianti italiani per le giornate di campionato del 16 e 23 gennaio. Rimasta dunque invariata la capienza per la finale di Supercoppa italiana tra Inter e Juve, in programma il 12 gennaio a San Siro: l’impianto milanese potrà essere riempito fino al 50% della sua capienza. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 8 gennaio 2022), è: ladella Lega sul numero di spettatori che potranno accedere a San Siro Nel pomeriggio di oggi la Lega Serie A ha deciso di portare a 5000 gli spettatori negli impianti italiani per le giornate di campionato del 16 e 23 gennaio. Rimasta dunque invariata la capienza per la finale diitaliana tra, in programma il 12 gennaio a San Siro: l’impianto milanese potrà essere riempito fino al 50% della sua capienza. L'articolo proviene da Calcio News 24.

