Serie C 2021/2022, nuove positività nel Bari e nel Catania: i comunicati dei club (Di sabato 8 gennaio 2022) Emergono nuove positività al Covid-19 in Serie C. Bari e Catania, attraverso due rispettivi comunicati, hanno reso noti nuovi contagiati. “SSC Bari comunica che, a seguito del nuovo ciclo di tamponi effettuato, sono state riscontrate ulteriori 4 positività al Covid-19 tra i calciatori della Prima Squadra; i soggetti sono stati posti in isolamento domiciliare come previsto dal protocollo in vigore – si legge -. Risultano invece negativizzati 3 calciatori e il membro dello staff tecnico precedentemente risultati positivi ai test effettuati durante la sosta natalizia. Al momento sono dunque 5 i casi di positività tra i calciatori della Prima Squadra“. Ecco anche la nota dei rossazzurri: “Il Calcio Catania comunica che la ... Leggi su sportface (Di sabato 8 gennaio 2022) Emergonoal Covid-19 inC., attraverso due rispettivi, hanno reso noti nuovi contagiati. “SSCcomunica che, a seguito del nuovo ciclo di tamponi effettuato, sono state riscontrate ulteriori 4al Covid-19 tra i calciatori della Prima Squadra; i soggetti sono stati posti in isolamento domiciliare come previsto dal protocollo in vigore – si legge -. Risultano invece negativizzati 3 calciatori e il membro dello staff tecnico precedentemente risultati positivi ai test effettuati durante la sosta natalizia. Al momento sono dunque 5 i casi ditra i calciatori della Prima Squadra“. Ecco anche la nota dei rossazzurri: “Il Calciocomunica che la ...

