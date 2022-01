Serie A | positicipata la decisione su Udinese-Salernitana

(Di sabato 8 gennaio 2022) Posticipata la decisone suin nuova data, questo quanto è emerso dal comunicato del Giudice Sportivo della LegaA Il Giudice Sportivo questa mattina ha deliberato diverse decisioni. Quella di reputare su iudice le gare non disputate il 6 gennaio e poi un’altra relativa alla sfida non giocata fra. Il comunicato: COMUNICATO «Il Giudice sportivo, rende noto che in data 18 gennaio 2022 si pronuncerà in merito al ricorso della Soc.relativo alla gara sopra indicata, e che ha invitato le parti a precisare le conclusioni e a depositare documentazione nei termini previsti dal Codice di Giustizia Sportiva». L'articolo proviene da Calcio News 24.

