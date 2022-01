Saronno | il funerale di Alessandro Bisi | “Eri un sole per noi”

(Di sabato 8 gennaio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color “Siamo sbalorditi, colpiti e feriti. Un evento tragico di cui forse non ci siamo ancora resi conto”. Nell’omelia dei funerali di, don Federico Bareggi ha rivolto più di un pensiero anche alla sua famiglia e ai suoi amici. L’intera città disabato pomeriggio ha dato l’ultimo saluto al 21enne morto in Valsassina tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Saronno funerale

... nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo di. Le esequie saranno trasmesse in streaming sul link live di Radiorizzonti .incidente lombardia... nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo di. Le esequie saranno trasmesse in streaming sul link live di Radiorizzonti .incidente lombardiaSi svolgono sabato pomeriggio i funerali di Alessandro Bisi, il giovane saronnese tragicamente scomparso sul monte Legnone ...SARONNO – Già un’ora prima oggi pomeriggio hanno iniziato ad arrivare in Prepositurale i primi saronnesi per riuscire ad essere presenti all’ultimo saluto ad Alessandro Bisi il ...